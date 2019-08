Düsseldorf-Heerdt : Motorrad fährt nach Unfall 200 Meter allein weiter

Düsseldorf Nach einem Verkehrsunfall fuhr das Motorrad eines 36-jährigen Düsseldorfers noch 200 Meter ohne ihn weiter. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Drogen.

Um 19.40 Uhr befuhr der Mann mit seiner Honda CBR600 die Brüsseler Straße vom Seestern in Richtung Mönchengladbach. In der lang gezogenen Linkskurve war er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und wurde so nach außen getragen.