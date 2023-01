Papierballen in Flammen Feuerwehr bei Großbrand in Düsseldorf-Heerdt im Einsatz

Düsseldorf · Im Düsseldorfer Stadtteil Heerdt ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer in einem Baustoffhandel in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

01.01.2023, 08:30 Uhr

7 Bilder Feuerwehr bei Großeinsatz in Düsseldorf-Heerdt 7 Bilder Foto: dpa/Thomas Banneyer

Wie die Feuerwehr mitteilte, ereignete sich der Brand gegen 4.45 Uhr an der Wiesenstraße in Düsseldorf-Heerdt. Bei einem Baustoffhandel sind offenbar Papierballen in Flammen aufgegangen. Die Feuwehr ist aktuell noch immer im Einsatz. Ob jemand verletzt wurde und wie es zu dem Brand kam, ist bislang noch unklar. Vorsorglich warnt die Feuerwehr Anwohner vor einer Geruchsbelästigung, die durch den Brand entstehen kann.

(dtm)