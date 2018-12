Düsseldorf-Heerdt : Feuer in einer Mühle bei Teekanne

Düsseldorf Am Dienstagmorgen brannte in einem Betrieb in Düsseldorf-Heerdt aus noch ungeklärter Ursache eine Schneidmühle für Kräuter. Verletzt wurde niemand.

Mitarbeiter von Teekanne stellten gegen 6\.15 Uhr eine Rauchentwicklung im Bereich einer Schneidmühle sowie der dazugehörigen Filteranlage fest.

Die Feuerwehr Düsseldorf schickte ein Großaufgebot von Feuerwehr- und Rettungskräften zu der gemeldeten Adresse an der Kevelaer Straße in Heerdt. Beim Eintreffen der ersten Einheiten hatten Mitarbeiter der Firma bereits erste Löschversuche unternommen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in der Schneidmühle für Kräuter zu einem Feuer. Dieses breitete sich bereits auf die Filteranlage aus.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnte der Bereich nur mit Atemschutz betreten werden. Aufgrund der Größe der Filteranlage öffneten zwei Löschtrupps der Feuerwehr gleichzeitig auf zwei Etagen die Filteranlage, um an die Brandherde heranzukommen. Die Demontage gestaltete sich sehr zeitintensiv, allerdings konnte durch das koordinierte Vorgehen der Feuerwehr in Zusammenarbeit mit den Technikern des Betriebes ein größerer Schaden verhindert werden.

Mit wenigen Litern Wasser konnten die Glutnester in den Filtern schnell gelöscht werden. Mit zwei elektrischen Hochleistungslüftern wurden die betroffenen Produktionsbereiche vom Brandrauch befreit. Da in dem Bereich Lebensmittel verarbeitet wurden, informierte der Einsatzleiter der Feuerwehr das Amt für Verbraucherschutz.

Die Brandursache ist derzeit unklar, ebenso konnte zu der genauen Schadenshöhe noch keine Angaben gemacht werden. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Nach rund drei Stunden konnten die 50 Einsatzkräfte zu ihren Wachen zurückkehren.

(csr)