Vorfall in Düsseldorf-Heerdt : 89-Jährige in eigener Wohnung brutal überfallen

89-Jährige in eigener Wohnung brutal überfallen

Vorfall in Düsseldorf-Heerdt

Düsseldorf Auf brutale Art und Weise ist eine 89-jährige Frau in Düsseldorf-Heerdt überfallen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der unbekannte Täter überfiel die Frau am Donnerstag gegen 18 Uhr in ihrer eigenen Wohnung an der Aldekerkstraße zwischen Heerdter Landstraße und Gottfried-Hötzel-Straße. Dabei ging der Täter äußerst brutal vor und konnte nach der Tat unerkannt entkommen.