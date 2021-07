Düsseldorf-Heerdt : 17-Jähriger nach mehreren Raubüberfällen in U-Haft

Düsseldorf Im Zusammenhang mit drei Raubüberfällen wurde ein 17-Jähriger in Düsseldorf jetzt von Zivilfahndern festgenommen. Ein Richter schickte ihn direkt in Untersuchungshaft.

So wird der Jugendliche dringend verdächtigt, einen Raub auf einen Getränkemarkt am 10. Juni 2021 in Heerdt und einen schweren Raub auf einen Kiosk am 18. Juni 2021 in Ludenberg begangen zu haben. Laut Zeugenaussagen soll er mindestens eine der Taten gemeinsam mit einem Mittäter begangen haben. In beiden Fällen soll er mit einer Schreckschusswaffe die Angestellten bedroht haben und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben.