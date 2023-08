Düsseldorf Hauptbahnhof Reisenden mit Laserpointer verletzt – Fotofahndung

Zu einem Angriff mit einem Laserpointer auf einen 55-Jährigen kam es einem am 20. Dezember 2022 um 19.40 Uhr in einem Zug der Linie RE13 auf der Fahrt von Wuppertal nach Düsseldorf. Bislang blieb der Täter unbekannt. Der Geschädigte erlitt Verletzungen am Auge. Das Amtsgericht Düsseldorf hat jetzt eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.