Hauptbahnhof Düsseldorf Mann tritt 82-Jährigen Rolltreppe hinunter - schwer verletzt

Bereits am Mittwoch konnten Bundespolizisten im Hauptbahnhof einen mutmaßlichen Taschendieb festnehmen. Einem 37-Jährigen wurde, während er am Automaten ein Ticket kaufte, der abgestellte Koffer gestohlen. Die Beamten werteten daraufhin die Videoaufnahmen aus und konnten in der Nähe des Hauptbahnhofes einen 66-jährigen Mann stellen, der den Trolley mit sich führte.