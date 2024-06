In Düsseldorf aufgegriffen Mann mit Handsäge im Hauptbahnhof unterwegs

Zur Europameisterschaft wurde eine Allgemeinverfügung für den Düsseldorfer Hauptbahnhof erlassen. Das hat zur Folge, dass gefährliche Gegenstände jeglicher Art sichergestellt werden und bei Zuwiderhandlung ein Zwangsgeld erhoben werden kann. Die Allgemeinverfügung tritt ab dem 15. Juni in Kraft und gilt bis zum 11. Juli. Sie gilt neben Düsseldorf in den übrigen Spielort-Bahnhöfen in Dortmund, Köln, Gelsenkirchen sowie zusätzlich in Essen.