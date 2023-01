Hauptbahnhof Düsseldorf Frau greift Mitarbeiterin in Drogeriemarkt an

Weitere Mitarbeiter eilten zur Hilfe und brachten die Frau in die Büroräume des Ladenlokals. Nachdem sie sich zunächst beruhigte, schlug sie erneut auf die 43-Jährige ein und zerriss dabei deren Oberbekleidung. Die Tatverdächtige wurde zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Bundespolizei festgehalten. Bei einer Durchsuchung wurden weitere Kosmetikartikel in ihrer Tasche aufgefunden und an den Drogeriemarkt zurückgegeben.