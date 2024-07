Kripo ermittelt wegen Brandstiftung Hausbrand in Düsseldorf-Oberbilk – Feuerwehr rettet 22 Menschen

Ein Wohnhaus an der Volksgartenstraße in Oberbilk musste am Sonntagfrüh nach einem Brand evakuiert werden. Weil sich giftiger Rauch von dem Feuer im Eingangsbereich durch das Treppenhaus ausgebreitet hatte, mussten 22 Menschen mit Drehleitern aus ihren Fenstern gerettet werden. Das berichtet die Feuerwehr Düsseldorf am Montag. Das Gebäude ist beschlagnahmt, die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.