Düsseldorfer Hauptbahnhof : Tütchen mit weißem Pulver bei Bundespolizei abgegeben - Feuerwehr untersucht Inhalt

Der Eingang zum Düsseldorfer Hauptbahnhof (Archivfoto). Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Ein am Dienstag bei der Bundespolizei abgegebenes Tütchen mit weißem Pulver hat am Hauptbahnhof Düsseldorf einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Am Mittwoch wird der Inhalt untersucht.

Die Einsatzkräfte wollten am Mittwoch mit Spezialgerät das Pulver untersuchen, sagte ein Sprecherin der Bundespolizei. „Es kann alles Mögliche sein.“

Die Feuerwehr teste auch, ob es sich um Sprengstoff handele oder ob das Pulver giftig sei. Die Untersuchung könne einige Stunden dauern. Der Betrieb in der Inspektion nahe dem Hauptbahnhof laufe ganz normal weiter.

Das Pulver war am Dienstagabend von einem Finder in einem Tütchen bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof abgegeben worden. Betäubungsmitteltests fielen laut der Sprecherin negativ aus.

Am Mittwochmorgen wurde die unbekannte Substanz dann für weitere Untersuchungen in die nahe gelegene Inspektion gebracht. Zur weiteren Klärung wurde die Feuerwehr mit ihrem Spezialgerät gerufen.

(csr/dpa)