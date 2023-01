Hauptbahnhof Düsseldorf Mann belästigt Jugendliche und droht mit Messer

Am Neujahrsmorgen um 4.25 Uhr lief ein 25-jähriger Mann laut pöbelnd durch den Düsseldorfer Hauptbahnhof. Bundespolizisten hielten den jungen Mann an und kontrollierten ihn. Eine Identitätsfeststellung war vor Ort jedoch nicht möglich. Der Mann griff einem Beamten an den Kragen und beschimpfte ihn als Rassisten. Der Mann wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Auf dem Weg zur Dienststelle versuchte er, die Uniformierten mit Kopfstößen und Tritten zu verletzen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille.