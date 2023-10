Düsseldorf Hauptbahnhof Fußgängerin von Lkw erfasst – 65-Jährige stirbt an Unfallstelle

Bei einem Unfall am Düsseldorfer Hauptbahnhof ist eine Frau am Samstagnachmittag gestorben. Nach Angaben der Polizei wollte eine 65-Jährige gegen 15.40 Uhr die Bismarckstraße in Richtung Hauptbahnhof überqueren. Dabei erfasste sie ein abbiegender Lkw, der nach rechts auf den Konrad-Adenauer-Platz fahren wollte.