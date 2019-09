Düsseldorf-Eller : Zwei Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf Zwei schwerverletzte Fahrzeugführer und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Eller in der Nacht zu Donnerstag.

Der Unfall ereignete sich um 23.14 Uhr auf der Straße Am Schönenkamp in Düsseldorf. Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Fahrer eines Volvo, ein 36-Jähriger aus Düsseldorf, in Fahrtrichtung Hilden. Vor ihm befand sich der Mini eines 25-jährigen Hildeners.