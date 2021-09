Düsseldorf-Hassels : Zu dritt auf einem E-Scooter unterwegs - 14-Jährige schwer verletzt

Düsseldorf Zu dritt auf einem E-Scooter sind drei minderjährige Mädchen in Düsseldorf-Hassels unterwegs gewesen. Die Fahrerin verlor die Kontrolle und fuhr gegen eine Hauswand. Ein Mädchen wurde schwer verletzt.

Drei junge Mädchen sind gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs gewesen und verunglückt. Eine 14-Jährige zog sich dabei am Donnerstagabend in Hassels schwere Verletzungen zu.

Laut Polizei fuhren die Mädchen zum Unfallzeitpunkt zu dritt auf einem E-Scooter auf der Straße Am Schönenkamp in Richtung Forststraße. In Höhe Graudenzer Straße fuhren Sie von der Fahrbahn auf den Gehweg.