Drei Verletzte in Düsseldorf-Hassels: Autofahrer kann durch vereiste Scheibe nichts sehen und fährt in Fußgänger

Autofahrer kann durch vereiste Scheibe nichts sehen und fährt in Fußgänger

Drei Verletzte in Düsseldorf-Hassels

Düsseldorf Die Frontscheibe seines Wagens war völlig vereist: Ein Autofahrer hat in Düsseldorf eine dreiköpfige Fußgängergruppe angefahren.

Ein elfjähriges Schulkind und eine 44-jährige Mutter mussten mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Ihre zehnjährige Tochter erlitt leichte Verletzungen. Nach den bisherigen Ermittlungen war die Sicht des Fahrers (39) durch vereiste Scheiben und die tiefstehende Sonne eingeschränkt und somit möglicherweise Ursache für den Unfall.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war der Mann zur Unfallzeit mit seinem Chevrolet von der Deutzer Straße (aus Richtung Eller) kommend in Richtung Am Schönenkamp unterwegs. An der Auffahrt zur A 46 wollte er nach links abbiegen.