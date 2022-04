Opfer lebensgefährlich verletzt : Streit in Düsseldorf eskaliert – Mann sticht auf drei Menschen ein

Düsseldorf Ein Streit in einer Wohnung in Düsseldorf-Hassels ist dermaßen eskaliert, dass ein Mann offenbar auf drei Personen mit einem Messer eingestochen hat. Zwei der Angegriffenen wurden dabei lebensgefährlich, ein weiterer schwer verletzt.

Wegen eines versuchten Tötungsdelikts in einer Wohnung in Düsseldorf-Hassels in der Nacht zu Donnerstag hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Ein Streit unter vier Personen war offensichtlich derart eskaliert, dass ein Mann und eine Frau anschließend in Krankenhäusern mit lebensgefährlichen Stichverletzungen notoperiert werden mussten. Ein weiterer Mann wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Tatverdächtige konnte noch in der Nacht in der Wohnung festgenommen werden.