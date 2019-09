Düsseldorf-Hassels : Seniorin in eigener Wohnung überfallen und gefesselt - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf Eine 85-jährige Frau ist in Hassels in ihrer eigenen Wohnung von zwei Männern überfallen und gefesselt worden. Die Täter hatten sich als Handwerker getarnt. Die Frau wurde leicht verletzt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die am Montag in der Zeit von 12.30 bis 14 Uhr und/oder in den Tagen zuvor etwas Verdächtiges im Bereich der Wohnung des Opfers an der Straße Am Staatsforst in Hassels beobachtet haben.