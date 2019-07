Düsseldorf-Hassels : Radioaktiv strahlender Container am Zollamt entdeckt

Düsseldorf Bei der Kontrolle eines Überseecontainers in Düsseldorf-Hassels wurde radioaktive Strahlung festgestellt. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Der Container steht derzeit am Zollamt Reisholz in der Bublitzer Straße in Hassels. Man habe ihn bislang noch nicht geöffnet, daher wisse man noch nicht, was sich darin befinde, so Schuster. „Aber wir wissen, wo der Container herkommt, aus China. Davor war er in Deutschland.“