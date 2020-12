Düsseldorf-Hassels : Polizei sucht Supermarkt-Räuber mit Fotos - 1000 Euro Belohnung

Vier bislang unbekannte Täter haben im November einen Supermarkt in Düsseldorf-Hassels überfallen und Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht jetzt mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach den Tätern. Es ist eine Belohnung ausgesetzt worden.

Nach einem Raubüberfall in einer Supermarkt-Filiale an der Hasselsstraße wendet sich die Polizei jetzt mit Fotos an mögliche Zeugen. Die Beamten der Polizeiinspektion Süd verteilen zusätzlich mehrere Dutzend Fahndungsplakate rund um den Tatort in Hassels. Es sind 1000 Euro Belohnung für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen.