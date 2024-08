Drei leicht Verletzte Feuer in Mehrfamilienhaus in Hassels

Am Donnerstagabend ging gegen 20.20 Uhr bei der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf ein Notruf ein, der an der Potsdamer Straße ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus meldete. Ebenfalls berichtete der Anrufer, dass der Treppenraum verraucht sei und auf den Balkonen mehrere Menschen stehen würden. Umgehend entsandte die Leitstelle mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Einsatzkräfte der Düsseldorfer Feuerwehr löschten das Feuer im Keller des Hauses und brachten Bewohner in Sicherheit. Auch umliegende Häuser wurden kontrolliert.