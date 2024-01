Düsseldorf-Hassels Autofahrer nach möglicher Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls am Samstagvormittag (13. Januar 2024, 9.30 Uhr) in Düsseldorf-Hassels. Ein Unbekannter hatte sein Auto bei einem Überholmanöver teilweise in den Gegenverkehr gelenkt und dabei einen Motorradfahrer gestreift. Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend, ohne sich um den leicht verletzten Kradfahrer zu kümmern.