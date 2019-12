Düsseldorf-Hassels : 80-Jähriger schlägt Tankstellenräuber in die Flucht

80-Jähriger schlägt Tankstellenräuber in die Flucht

Düsseldorf Damit hatte der Mann, der eine Tankstelle in Düsseldorf-Hassels überfallen wollte, wohl nicht gerechnet: Der 80-jährige Angestellte gab ihm einfach kein Geld. Der Täter flüchtete, die Polizei sucht Zeugen.

Der 80-Jährige arbeitete am Donnerstagabend in der Tankstelle Am Schönenkamp, als gegen 20.05 Uhr plötzlich eine bislang unbekannte männliche Person den Verkaufsraum betrat.