Unfall in Düsseldorf 75-jähriger Mopedfahrer in Hassels lebensgefährlich verletzt

Schwerer Verkehrsunfall im Düsseldorfer Süden: Eine Frau übersah am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Further Straße / Am Schönenkamp eine rote Ampel und rammte einen Mopedfahrer. Der 75-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und wird aktuell im Krankenhaus behandelt, berichtet ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei. Die 40-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt.