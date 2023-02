Düsseldorf-Hassels 60 Bewohner aus brennendem Gebäude gerettet

Am frühen Freitagmorgen (3.2.2023) ist die Feuerwehr Düsseldorf zu einem Kellerbrand in einem Haus in Hassels gerufen worden. Der Rauch hatte sich auch in ein angrenzendes Gebäude ausgebreitet, sodass aus beiden Häusern Bewohner durch die Feuerwehr gerettet werden mussten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Anschließend wurden die Gebäude gelüftet. Für die Dauer des Einsatzes wurden 57 Bewohner in einem benachbarten Gebäude durch den Rettungsdienst betreut.