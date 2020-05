Düsseldorf-Hassel : Feuerwehr löscht brennende Gartenlaube

Düsseldorf Eine Gartenlaube in Düsseldorf-Hassels stand am Montag in Flammen. Nach knapp zweieinhalb Stunden war das Feuer gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Montagmorgen um 9.28 Uhr meldete ein Passant der Feuerwehr eine brennende Gartenlaube im Kleingartenverein an der Further Straße. Als die Einsatzkräftevor Ort eintrafen, brannte die etwa 20 Quadratmeter große Hütte bereits lichterloh.

Eine Erkundung vor Ort gab, dass sich keine Menschen mehr in der Gartenlaube befanden. Allerdings mussten die Einsatzkräfte eine Propangasflasche vor den Flammen retten. Damit die Feuerwehrleute die Einsatzstelle problemlos erreichen konnten, musste ein Zaunelement zum Nachbargrundstück entfernt werden.

Parallel zu den Löschmaßnahmen schützten weitere Einsatzkräfte mit zwei C-Rohren die angrenzenden Nachbargebäude vor den Flammen. Nach Beendigung der Nachlöscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Verletzte gab es keine.

Die Höhe des Sachschadens wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die gut 20 Einsatzkräfte kehrten nach rund zweieinhalb Stunden zu ihrer Wache zurück.

(csr)