Nachdem die Täter Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro in einem mitgebrachten schwarzen Beutel verstaut hatten, flüchteten sie aus dem Laden in Richtung Bromberger Straße.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.