Düsseldorf-Hamm : Weißes Pulver in Bürogebäude sorgt für Feuerwehreinsatz

Düsseldorf Ein weißes Pulver in einem Bürogebäude an der Völklinger Straße in Düsseldorf-Hamm hat die Feuerwehr vier Stunden lang beschäftigt. Dann war klar, um welche Substanz es sich handelte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Feuerwehr Düsseldorf wurde am Mittwoch gegen 12.30 Uhr ein unbekanntes weißes Pulver in dem Bürogebäude gemeldet. Alarmiert wurden unter anderem die auf Gefahrstoffunfälle spezialisierte Wache Werstener Feld, der Umweltschutzzug der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst der Landeshauptstadt.

Die Messungen der Feuerwehr ergaben, dass es sich bei dem weißen Pulver um Maisstärke handelt und vom Pulver keine Gefahr ausgeht. Eine Mitarbeiterin des städtischen Umweltamtes begleitete den Einsatz.

Der Einsatz für die rund 60 Einsatzkräfte war nach gut vier Stunden beendet.

(csr)