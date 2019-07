Rheinkilometer 738 in Düsseldorf-Hamm : Unfall auf Rheinschiff führt zu Löschbooteinsatz

Der Patient wurde mit einem Kran auf das Löschboot gehoben. Foto: Feuerwehr Düsseldorf

Düsseldorf Bei Arbeiten auf einem Schiff auf dem Rhein in Düsseldorf ist ein Mann gestürzt und hat sich dabei an der Schulter verletzt. Wegen der schwierigen Situation an der Schiffsanlegestelle, gestaltete sich die Bergung als aufwändig.

Um 15.22 Uhr ging der Hilferuf des Rheinschiffers bei der Feuerwehr Düsseldorf ein. Das Schiff hatte zu diesem Zeitpunkt bereits in Höhe der Hammer Eisenbahnbrücke an einer Schiffsanlegegestelle festgemacht.

Vor Ort stellten die Rettungskräfte fest, dass sie zunächst eine Leiter hinauf, eine Ladebrücke entlang und wieder eine Leiter hinunter klettern mussten, um zum Patienten auf dem Schiff zu gelangen.

Vor Ort entschied sich der Einsatzleiter dazu, den Patienten über das Löschboot von dem Schiff zu retten. Dieses ging längst des Rheinschiffes in Position. Mittlerweile war der Patient in einer sogenannten Schleifkorbtrage gelagert worden, die mit einem speziellen Tragegeschirr ausgestattet ist.

Mit dem Kran des Löschbootes konnte der Patient dadurch sicher gerettet und zur Löschbootstation gebracht werden. Dort wartete bereits der Rettungswagen, nahm den knapp 50 Jahre alten Patienten auf und transportierte ihn ins Evangelische Krankenhaus. Für die 15 Einsatzkräfte war der Einsatz nach gut zwei Stunden beendet.

(csr)