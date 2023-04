Großeinsatz in Düsseldorf Kohlenmonoxid-Austritt bei Hochzeitsfeier mit über 100 Personen

34 Menschen seien vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert worden, so die Feuerwehr. Zusätzlich hätten sich circa 20 Menschen eigenständig zur Untersuchung in Krankenhäuser begeben. Am Ende hätten allerdings nur „eine Handvoll“ der Partygäste stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen, sagte ein Polizeisprecher am Montag.