LVR-Klinik in Gravenberg : Autofahrerin durchbricht Zaun an Steilhang

Düsseldorf Am Samstagmorgen ist eine Frau mit ihrem Wagen an der LVR-Klinik in Gravenberg durch einen Zaun gekracht und auf einen Abhang zugefahren. Ein Baum stoppte sie.

Wie der Unfall an der LVR-Klinik in Grafenberg geschah, ist noch nicht bekannt, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Auto der Frau war durch einen Zaun gefahren und drohte einen Hang herabzurollen, prallte dabei aber gegen einen Baum.

Die Feuerwehr zog das Auto auf einen Parkplatz, die Frau musste ins Krankenhaus. Wie schwer sie verlertzt wurde ist noch unklar.

