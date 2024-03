Einsatz in Düssldorf-Grafenberg Polizist rettet bewusstlosen Mann aus der Düssel

Am Freitagnachmittag beobachteten Zeugen, wie ein Mann im Bereich Grafenberger Allee/Altenbergstraße in die Düssel stieg und in den dortigen unterirdisch verlaufenden Teil abtrieb, berichtet am Samstag die Polizei. Ein 32-jähriger Polizist der Wache Mörsenbroich stieg in die Düssel, um nach dem Mann zu suchen. Im unterirdischen Verlauf sah er den hilflosen Mann, der regungslos und bewusstlos flussabwärts trieb. Der Polizist zog den Mann bis zum Ausgang Simrockstraße /Otto-Petersen-Straße, wo er aus dem Wasser gerettet werden konnte.