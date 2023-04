Düsseldorf-Grafenberg 17-Jähriger wegen lebensgefährlicher Messerattacke in U-Haft

Düsseldorf · Am Montagabend wurde in Düsseldorf-Grafenberg ein 18-Jähriger bei einer Messer-Attacke lebensgefährlich verletzt. Der mutmaßliche Täter, ein 17-Jähriger, sitzt nun in Untersuchungshaft.

12.04.2023, 18:10 Uhr

Ein Polizist sucht mit einem Hund nach der Tatwaffe. Foto: dpa/David Young

Nach der lebensgefährlichen Messerattacke auf einen 18-Jährigen in Düsseldorf-Grafenberg sitzt ein Jugendlicher in Untersuchungshaft. Ein Richter habe Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den 17-Jährigen erlassen, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf Anfrage. Vor der Tat waren am Montagabend zwei Gruppen in Streit geraten. Dabei soll es um Geldschulden gegangen sein. Verdächtiger und Opfer hätten sich flüchtig gekannt. Der 17-jährige Jugendliche war nach der Tat auf dem Gelände einer Psychiatrie festgenommen worden, wo er sich offenbar selbst einweisen wollte. Der Zustand des Opfers war nach einer Notoperation stabil. Eine Mordkommission ermittelt in dem Fall.

(csr/dpa)