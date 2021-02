Feuerwehreinsatz in Düsseldorf-Golzheim : Zehn Millionen Liter Wasser in Tiefgarage gelaufen

Düsseldorf Zehn Millionen Liter Wasser - das sind rund 66.000 Badewannenfüllungen - haben sich in eine Tiefgarage in Düsseldorf-Golzheim ergossen. Die Feuerwehr wird Stunden für das Abpumpen benötigen.

10.000.000 Liter Wasser sind wegen eines Defekts an einer Leitung in das unterste Stockwerk einer zweigeschossigen Tiefgarage eines Bürogebäudes gelaufen. Mitarbeitende der Netzgesellschaft Düsseldorf trennten die Wasser-, Strom- und Gaszufuhr zum Gebäude ab. Erst danach konnten rund 30 Feuerwehrleute damit beginnen, mehrere Hochleistungspumpen in Betrieb zu nehmen. Der Einsatz wird bis in die späten Abendstunden andauern.