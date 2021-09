Düsseldorf-Golzheim : Radfahrerin von Lkw erfasst und schwer verletzt

Düsseldorf Schwer verletzt ist eine 70-Jährige in Düsseldorf ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem sie auf dem Fahrrad fahrend von einem Lkw erfasst worden war.

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Golzheim ist eine 70 Jahre alte Radfahrerin so schwer verletzt worden, dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste.