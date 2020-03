Düsseldorf-Golzheim : Ladendiebe mit Kleidung im Wert von 7000 Euro erwischt

Düsseldorf Polizeibeamten in Düsseldorf-Golzheim fielen am Donnerstag zwei Verdächtige auf, die sich dann als Ladendiebe herausstellten. Im Auto hatten sie Diebesgut für mehrere tausend Euro gehortet.

Die Polizisten entdeckten die beiden Männer an der Kaiserswerther Straße in Golzheim. Dort suchten diese verschiedene Showrooms auf. Zwischenzeitlich stiegen sie immer wieder in ihr Auto, zogen sich um und suchten die Moderäume teilweise getrennt auf.