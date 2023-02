Düsseldorf-Golzheim Einbrecherduo von Wohnungsinhaber überrascht

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen klingelte es zunächst mehrfach an der Wohnungstür des 55-Jährigen an der Erich-Klausener-Straße. Nachdem dieser nicht direkt geöffnet hatte, kletterten zwei Männer auf seinen Balkon und begannen an der Balkontür zu hebeln. Erst dabei bemerkten sie den Wohnungsinhaber.