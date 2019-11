Düsseldorf-Golzheim : Frau stirbt nach Unfall im Krankenhaus – Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf Eine 84-Jährige wurde am vergangenen Montag in Düsseldorf-Golzheim von einem Auto angefahren, ging dann aber noch noch Hause. Einen Tag später war sie tot.

Der Unfall ereignete sich am Montag (11. November 2019) zwischen 7 und 7.30 Uhr im Bereich der Klinik Golzheim.

Mit diesem ungewöhnlichen Fall beschäftigt sich seit vergangener Woche die Düsseldorfer Polizei. Nach einer laut Polizei leichten Berührung mit einem Fahrzeug war die Frau gestürzt. Am darauffolgenden Dienstag war die Frau dann in einem Düsseldorfer Krankenhaus gestorben.

Wie die Ermittlungen zunächst ergaben, war die 84-Jährige am Montagmorgen zu Fuß an der Friedrich-Lau-Straße unterwegs. Wie sie noch am selben Tag Zeugen berichtete, war sie dabei von einem rückwärts fahrenden Pkw touchiert worden und gestürzt.