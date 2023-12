Tote lag in einem Fass in Düsseldorf Mutmaßlicher Frauenmörder von Flingern gefasst

Nach dem Verdächtigen war seit dem 13. Dezember öffentlich mit Bild gefahndet worden. Er ist Mieter einer Wohnung an der Langerstraße in Flingern-Süd, auf deren Balkon am 5. Dezember eine Frauenleiche in einem Maischefass entdeckt worden war. Am Hals des 36-jährigen Opfers wurden Spuren von Gewalt festgestellt. Der Tatverdächtige war seit diesem Tag auf der Flucht.