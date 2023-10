Polizei Düsseldorf fahndet Gestohlene EC-Karte aus Garath für Enkeltrick in Berlin genutzt

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 15-Jährige am 19. Januar 2023 am frühen Abend am S-Bahnhof Garath unterwegs, als ihn eine unbekannte Person angesprochen haben soll. Der Unbekannte habe seine EC-Karte mit der Pin gefordert und ihm gedroht. Aus Angst habe der Jugendliche Karte und Pin übergeben.