Düsseldorf-Gerresheim : Vermisster 71-Jähriger tot in Aufzugschacht gefunden

Vermisster 71-Jähriger tot in Aufzugschacht gefunden

Düsseldorf Ein seit einer Woche vermisster 71-jähriger Mann aus Düsseldorf-Gerresheim ist tot in einem Aufzugschacht entdeckt worden. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vor.

Mitarbeiter einer Werkstatt im Hinterhof seines Wohnhauses in Gerresheim haben den Mann am Dienstag leblos in einer angrenzenden Tiefgarage entdeckt.