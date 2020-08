Düsseldorf-Gerresheim : 77-Jährige überfallen - Verdächtiger mit Foto gesucht

Düsseldorf Ein Unbekannter hat Anfang Mai eine Frau in Düsseldorf-Gerresheim an der Haustür überfallen. Jetzt sucht die Polizei den Täter mit einem Foto.

Die Aufnahme stammt aus der Überwachungskamera einer Bank an der Benderstraße. Der Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß.

Der Unbekannte hatte am 2. Mai 2020 einer 77-Jährigen in der Filiale aufgelauert und sie anschließend bis zum Pöhlenweg in Grafenberg verfolgt.