Düsseldorf-Gerresheim : Schwerverletzter bei Schlägerei auf offener Straße

Düsseldorf Auf der Heyestraße in Gerresheim hat es am Montagnachmittag eine Schlägerei gegeben. Einer der Beteiligten wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 15 Uhr gerieten zwei Männer (43 und 45 Jahre) derart in Streit, dass dieser in einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung mündete. Dabei soll es zum Einsatz von Pfefferspray gekommen sein. Der 45-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert.