Düsseldorf-Gerresheim : 71-Jähriger seit Tagen vermisst - Polizei fahndet mit Foto

Düsseldorf Die Polizei sucht den 71 Jahren alten Robert Ludwig aus Düsseldorf-Gerresheim. Der Mann wird seit einigen Tagen vermisst.

Der Vermisste verließ in der Nacht zu Donnerstag (16. Januar) seine Wohnung im Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim in Schlafkleidung mit unbekanntem Ziel. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Ein Suchhund führte die Polizei bis zur U-Bahnhaltstelle der U73 an der Benderstraße, Haltestelle „Von-Gahlen-Straße", in Fahrtrichtung Innenstadt / Uni. An der Haltestelle verlor sich seine Spur.