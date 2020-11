Düsseldorf-Gerresheim : Frau stirbt nach Sturz im Bus - Zeugen gesucht

Düsseldorf Warum die Frau in einem Linienbus in Düsseldorf-Gerresheim gestürzt ist, ist noch unklar. Nun ist die 79-Jährige an den Folgen des Sturzes gestorben. Die Polizei sucht Unfallzeugen.

Noch unklar sind die genauen Umstände eines Unfalls am 12. November. Eine 79-jährige Düsseldorferin war als Fahrgast in einem Linienbus gestürzt und erlag einen Tag später ihren Verletzungen im Krankenhaus. Die Polizei sucht jetzt mögliche Zeugen des Unfalls.

Wie die Polizei mitteilte, stürzte die Seniorin aus ungeklärter Ursache gegen 10.20 Uhr in einem Bus der Linie 738 in Richtung Mettmann, nachdem sie an der Bertastraße in Gerresheim in den Bus eingestiegen war.

Die Dame verletzte sich am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb sie einen Tag später. Die Polizei wertet das Geschehen derzeit als Verkehrsunfall und sucht nach möglichen Zeugen des Unfallgeschehens. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0211-8700 an das Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei zu wenden.

