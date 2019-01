Düsseldorf-Gerresheim: Beute nach Einbruch mit "blauer Tonne" abtransportiert - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf Die Polizei sucht Zeugen eines Wohnungseinbruches im Zeitraum des Jahreswechsels in Gerresheim. Die Diebe transportierten die Beute offenbar in einer Mülltonne ab.

In einer blauen Papiertonne transportierten die unbekannten Täter in der Zeit zwischen Sonntagmorgen (30. Dezember, 4 Uhr) und Mittwochmorgen (2. Januar 8.30 Uhr) offensichtlich ihre Beute ab.

Der oder die Täter waren zuvor in ein Wohnhaus an der Sonnbornstraße eingebrochen. Sie hatten unter anderem einen Tresor entwendet, in welchem sich hochwertige Uhren und mehrere Pistolen befanden. Die Tonne ließen die Unbekannten, nach Umladen der Beute an der Sonnbornstraße, Ecke Pfeifferstraße zurück.