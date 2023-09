Düsseldorf-Gerresheim Dachstuhlbrand in Wohnhaus - Rauchsäule weit zu sehen

Bei der Anfahrt zur Einsatzstelle konnten die Feuerwehrleute bereits eine Rauchsäule über der Adresse am Eschbachweg sehen. Umgehend ließ der Einsatzleiter zwei Drehleitern mit Löschrohren in Stellung bringen. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher war, ob sich Personen in der Dachgeschosswohnung befanden, wurden mehrere Löschtrupps unter Atemschutz in das Gebäude entsandt. Diese konnten nach kurzer Zeit feststellen, dass keine Personen in der Wohnung waren.