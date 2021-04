Düsseldorf-Gerresheim : Beherzter Griff an den Gürtel rettet Mann vor Sturz vom Dach

Düsseldorf Ein Handwerker musste von der Feuerwehr vom Dach seines Hauses in Düsseldorf-Gerresheim gerettet werden. Er hatte dort Reparaturen ausgeführt, schaffte es dann aber nicht mehr zurück in die Wohnung.

Die Feuerwehr konnte am Mittwoch einen Mann vom Dach seines Hauses retten. Nachdem er Reparaturarbeiten an der Dachrinne vorgenommen hatte, verließen ihn die Kraft und er schaffte es nicht zurück in seine Wohnung. Der Mann wurde durch die Einsatzkräfte sofort auf dem Dach gesichert und anschließend über die Drehleiter zur Straße gebracht.

Der Eigentümer einer Doppelhaushälfte am Bebraer Weg in Gerresheim versuchte selbstständig einen Defekt an seiner Regenrinne in rund sechs Metern Höhe zu beheben und begab sich dazu durch ein Fenster der Gaube auf die Dachfläche.