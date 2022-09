Zwei Tote in Düsseldorf-Gerresheim : Tödlicher Streit – 53-Jähriger ersticht älteren Bruder

Düsseldorf Ein Streit am Freitagmorgen in Düsseldorf-Gerresheim hat ein tragisches Ende gefunden: Ein 53-Jähriger erstach erst seinen Bruder und tötete anschließend sich selbst.

In einem Mehrfamilienhaus an der Keldenichstraße ist es am Freitagmorgen zu einem Streit mit tragischem Ausgang gekommen. Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern eskalierte und endete mit dem Tod der beiden Männer. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.