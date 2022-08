Zusammenstoß mit Pkw : 15-jährige Fahrradfahrerin bei Unfall in Düsseldorf schwer verletzt

15-jährige Fahrradfahrerin bei Unfall in Düsseldorf schwer verletzt

Düsseldorf Bei einem Verkehrsunfall in Düsseldorf-Gerresheim ist ein 15-jähriges Mädchen schwer verletzt worden. Sie wurde beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst.

Schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde ein 15-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Düsseldorf-Gerresheim am frühen Mittwochabend. Das teilte die Polizei mit.

Das Mädchen wurde an der Kreuzung Dreherstraße und Siedlerweg beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst. Laut Polizei war die Jugendliche mit ihrem Fahrrad auf dem Siedlerweg in Richtung Dreherstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es aus bislang unklarer Ursache zur Kollision mit dem Opel eines 80-jährigen Mannes. Er wollte von der Dreherstraße nach links in den Siedlerweg einbiegen. Der Pkw erfasste die 15-Jährige Düsseldorferin.